JYPin taitoniekan Santeri Huovilan loukkaantuminen on vaikuttanut merkittävällä tavalla jyväskyläläisten peliesityksiin.
JYP kertoi marraskuussa musertavia uutisia, kun se ilmoitti Santeri Huovilan joutuneen 10-12 kuukauden mittaiselle sairauslomalle leikkaushoitoa vaatineen ylävartalovamman vuoksi.
Huovila oli ennen loukkaantumistaan yksi SM-liigakauden kirkkaimmista tähdistä. Hän takoi 20 otteluun 29 (3+26) pistettä.
21-vuotiaan taiturin loukkaantuminen on näkynyt karulla tavalla JYPin otteissa. Ennen Huovilan loukkaantumista JYP voitti yhdeksästä Huovilan viimeisimmästä ottelusta peräti kahdeksan. JYP on pelannut nyt Huovilan loukkaantumisen jälkeen viisi peliä ja voittanut niistä kaksi.
– Hän oli hallitseva pelaaja, mutta se, että vaikutus on ollut noin iso, on ollut yllätys, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästelee.
JYPin päävalmentaja Petri Matikainen myöntää, ettei joukkue ole löytänyt vielä sopivaa sapluunaa, jolla Huovilan jättämä massiivinen tyhjiö olisi täytetty.