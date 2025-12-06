21-vuotiaan taiturin loukkaantuminen on näkynyt karulla tavalla JYPin otteissa. Ennen Huovilan loukkaantumista JYP voitti yhdeksästä Huovilan viimeisimmästä ottelusta peräti kahdeksan. JYP on pelannut nyt Huovilan loukkaantumisen jälkeen viisi peliä ja voittanut niistä kaksi.

– Ei olla ei. Hän on sellainen taikuri, ettei me olla vielä pystytty. Katsotaan nyt – ollaan vähän mietitty, katsottu ja sekoitettu kenttiäkin muutenkin. Ei sitä poikaa noin vain pystytä korvaamaan. Hän on niin hyvä, Matikainen kertoo.