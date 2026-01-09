Helsingin IFK otti perjantaina valtavan päänahan SM-liigassa, kun se kaatoi peräti 11 ottelun voittoputkessa leijailleen Ilveksen. Kamppailun puhuttavin episodi nähtiin avauserässä, kun Ilveksen Teemu Engberg törmäsi HIFK-vahti Hugo Alnefeltiin.

Alnefelt sai rajun iskun päähänsä. Hänet jouduttiin siirtämään kaukalosta paareilla. Ruotsalaisvahti on jatkotutkimuksissa ja hän on liikuttanut raajojaan normaalisti.

Episodi kuumensi tunteet Nordiksella. Vain hetkeä myöhemmin Engberg joutui vastaamaan teostaan, kun HIFK:n Sean Josling haastoi hänet tappeluun.

Helsinkiläisten päävalmentaja Olli Jokinen ei ottelun jälkeen sulattanut tuomariston perusteluja tilanteen rangaistuksettomuudesta.

– Ei se mikään nouto ollut. Kuuluu jääkiekkoon. Ei tuossa sen kummoisempaa ollut. Ihan normaalia jääkiekkoa, Olli Jokinen kommentoi ottelun jälkeen medialle.

– Minä olen varmaan väärä mies kommentoimaan näitä. Olen Pohjois-Amerikassa pelannut koko elämäni. Tykkään siitä, että kaverit puolustavat toinen toisiaan. Tässä on vahva yhteenkuuluvuuden fiilis kaikilla. Meidän kopissa tuollaista juttua (Joslingin tappelua) arvostetaan, Jokinen jatkaa.

Jokisen mielestä törmäystilanteesta olisi pitänyt tuomita rangaistus Engbergille.

– Siinä karkaa kiekko, ja hän tulee suoraan sinisen läpi. Sininen alue on maalivahdin alue, ja pelaajan pitäisi tehdä kaikkensa, ettei ajaisi molarin yli.

Jokisen mukaan tuomaristo ei perustellut ratkaisua tarkemmin.

– Linjatuomari taisi sanoa, että maalivahti oli maalivahdin alueen ulkopuolella. Kaikennäköisiä selityksiä tuli, Jokinen puuskahti.

Alnefeltin saama kolaus hiljensi Helsingin jäähallin. Myös koko HIFK:n joukkue seurasi huolestuneen oloisena ruotsalaisen hoivaamista jäällä. Jokisen mielestä episodi vaikutti pelaajiin ensimmäisen erän aikana.

– Jollain tapaa vaikutti. Se oli meiltä heikoin erä. Puhuttiin siitä, että tunnetta pitää olla, mutta tunne pitää pystyä pitämään kurissa. Siinä muutama tyhmä jäähy otettiin ekassa erässä. Täällä on hyvä ryhmä ja hyviä johtajia, kyllä se pysyi sitten hyvin kurissa loppupelin.

HIFK ja Ilves kohtaavat heti huomenna Tampereella.