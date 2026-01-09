HIFK:n maalivahti Hugo Alnefelt loukkaantui pahannäköisesti SM-liigan ottelussa Ilvestä vastaan.
Alnefelt jäi makaamaan jään pintaan saatuaan kontaktin maalintekoa yrittäneeltä Ilveksen Teemu Engbergiltä.
Ruotsalaisvahdin pää retkahti tilanteessa sivulle ja Alnefelt jäi makaamaan jään pintaan. Alnefeltille laitettiin niskatuki ja hänet siirrettiin kaukalosta paareilla.
Helsingin jäähallin yleisö odotti hiljaa Alnefeltin saadessa hoitoa jäällä.
Engberg joutui vastaamaan tilanteesta tappelemalla HIFK:n Sean Joslingin kanssa.
1:41Sean Josling haastoi Teemu Engbergin tappeluun HIFK-maalivahdin telomisesta.
Tunteet kuumenivat myös hetkeä myöhemmin, kun IFK:n Vincent Marleau taklasi Ilveksen Erik Borgin kovaa selästä laitaan.
Tuomaristo tarkasteli Marleaun taklausta videolta, mutta päätyi antamaan vain kahden minuutin rangaistuksen.