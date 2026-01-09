Helsingin IFK otti perjantaina Liigassa arvokkaan kotivoiton, kun se kaatoi tamperelaisvierailija Ilveksen 1–0.

Kotivoitto nosti 11:ntenä olevan HIFK:n sarjataulukossa tasapisteisiin Kiekko-Espoon rinnalle.



Kovavireisellä Ilveksellä oli ennen HIFK-ottelua alla 11 peräkkäistä voittoa. HIFK oli Liigan kuumimpien joukkueiden kohtaamisessa tarkkana ja nappasi seitsemännen voittonsa kymmeneen viime otteluun.



HIFK:n ratkaisuosuman teki ennen toisen erän puoliväliä ylivoimalla tshekkihyökkääjä Petr Kodytek.



Ottelun puhutuin pelaaja oli HIFK:n ruotsalainen maalivahti Hugo Alnefelt. HIFK:n nousua viime aikojen torjuntapelillään avittaneen Alnefeltin ottelu päättyi jo kuudennella minuutilla, kun hän loukkaantui pahannäköisessä törmäyksessä Ilves-hyökkääjä Teemu Engbergin kanssa.

Alnefelt kannettiin kaukalosta pois paareilla. Hänen tilalleen tullut slovakialaisvahti Rastislav Elias oli mies paikallaan ja piti nollan.



Tunteet olivat ottelussa pinnassa loppuun saakka. Jälkipelit nahinoineen olivat muodissa.



– Hieno nähdä, että Liiga-pelissäkin voi olla tunnetta, ottelun toinen päätuomari Joonas Kova kiitteli MTV:n haastattelussa.

0:45 Olli Jokinen antoi tuomaristolle kovaa palautetta Hugo Alnefeltin telomisesta.