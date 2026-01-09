HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen näki rikkeen maalivahtinsa Hugo Alnefeltin loukkaantumiseen johtaneessa tilanteessa.

Alnefelt loukkaantui perjantain ottelun avauserässä, kun Ilveksen Teemu Engberg ajoi vauhdilla hänen maalilleen.

Ruotsalaisvahdin pää retkahti osumasta sivulle, mutta tuomaristo ei nähnyt tilanteessa rikettä.

– Teidän mielestä ei ole jäähy. Suoraan sinisen (alueen) läpi. Eikö se ole se sininen, jossa maalivahtia pitäisi suojella? Jokinen tivasi ottelun erotuomarilta.

Tuomarin kypäräkameraan tallentui myös Jokisen heitto, että jatkossa sama saattaa tapahtua Ilveksen päässä.

– Asia selvä. Älä sitten vihellä, kun tulee tuonne toiselle puolelle ihan täysin samanlaisia koko ilta, Jokinen pamautti.

Alnefelt makasi pitkään jäässä, kunnes hänet hoitotoimien jälkeen tuotiin niskatuessa pois kaukalosta.

