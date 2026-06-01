Keski-ikäisen mielenterveyden kannalta reipas ja rasittava liikkuminen on tärkeämpää kuin kevyt liikkuminen, kertoo Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän päivään sisältyi hengästyttävää liikkumista suhteessa paikallaanoloon ja kevyeen liikkumiseen, sitä vähemmän masennus- ja ahdistusoireita havaittiin.

Tutkimus julkaistiin Depression and Anxiety -tiedelehdessä.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 4 500 henkilöä Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortista, tiedotteessa kerrotaan.

46-vuotiaiden osallistujien liikkumista ja paikallaanoloa mitattiin aktiivisuusmittareilla kahden viikon ajan. Masennukseen ja ahdistukseen liittyviä oireita kartoitettiin kolmella laajasti käytetyllä itse täytettävällä kyselyllä.

Puolen tunnin muutoksella merkitys

Tutkijat havaitsivat, että paikallaanolon korvaaminen rauhallisella kävelylä tai muulla kevyellä liikkumisella toi pieniä mutta kuitenkin selvästi vähäisempiä hyötyjä reippaampaan liikkumiseen verrattuna.