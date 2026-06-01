Iran laittoi Hormuzinsalmen taas kiinni.
Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.
Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut seitsemän prosenttia ja oli reilussa 97 dollarissa barrelilta.
WTI-laadun hinta oli niin ikään noin seitsemän prosentin nousussa ja noin 94 dollarissa barrelilta.
Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.
Asiasta kertoi iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC.
Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta.