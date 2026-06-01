Linnanmäen huvipuisto tarjoaa kiekkofaneille maksuttoman pääsyn mahtavimpaan laitteeseen.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue saavutti sunnuntai-iltana jo viidennen maailmanmestaruutensa.
Leijonien mestaruutta on juhlittu ympäri Suomea, ja myös Linnanmäen huvipuisto kertoo liittyvänsä riemujuhlaan, sillä huvipuistoon pääsee Suomen pelipaita päällä maksutta sisään sekä huvittelemaan sen korkeimmassa ja mahtavimmassa laitteessa.
– Jatkamme maailmanmestaruuden juhlintaa tiistaina Linnanmäellä, jossa kiekkohuumaa tunnustamalla pääsee sekä sisään huvipuistoon että kohoamaan Kingin lailla korkeuksiin maksutta koko tiistain ajan, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä sanoo tiedotteessa.
– Valtavan isot onnittelut leijonille ja koko juhlakansalle meiltä täältä mäeltä.
Kingi soveltuu yli 130 senttimetriä (maksimi 195 cm) pitkille huvittelijoille, ja sen ikäraja on 10 vuotta. Linnanmäen huvipuisto on avoinna tiistaina kello 11–20.
Se, kuinka mukavaa vapaapudotuslaitteeseen on mennä kolmen päivän kiekkojuhlinnan jälkeen, onkin sitten aivan toinen juttu.