Kultariehaa seurataan MTV Uutisissa koko iltapäivä ja ilta.
Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneita Leijonia juhlitaan Suomessa pitkään – ainakin vielä tänään maanantaina. MTV Uutiset seuraa juhlahumua kello 16 alkaen. Lähetyksessä kuullaan Suomen kiekkovaikuttajien arvioita mestaruudesta ja Suomen joukkueesta. Lisäksi kuullaan ekonomistien arvioita maailmanmestaruuden vaikutuksesta kansantaloudelle.
Leijonien kone laskeutui Helsinki-Vantaalle hieman ennen kello 15. Kone sai kentän pelastushenkilöstöltä juhlasuihkun.Str / Lehtikuva
Kertaamme myös sunnuntain finaalin sekä öisten torijuhlien parhaat palat. Kello 16.30 lähetys siirtyi Mäntyniemeen, jossa tasavallan presidentti Alexander Stubb otti vastaan kultajoukkueen. Medialle on korostettu, ettei tilaisuudessa ole mahdollista esittää kysymyksiä joukkueen ollessa paikalla.
Leijonien jatkoaikasankari Konsta Helenius saapui presidentin luo reteästi t-paidassa. Pikkutakki oli jäänyt jonnekin.
Kello 17 jälkeen katseet siirretään Mäntyniemestä Mäntymäen kentälle, jossa Leijonien kultajuhla alkaa kello 18. Haastattelemme paikalle saapuneita suomalaisfaneja ja aistimme tunnelmaa.
MTV on jääkiekkotunnelmissa Viiden jälkeen -ohjelmassa kello 18.30 asti. Ohjelman erikoishaastattelussa on erotuomariuransa päättänyt Antti Boman.
Olympiastadionin edustaa on jo valmisteltu juhlakuntoon. Päävalmentaja Pennanen pääsi jo viime yönä juhlakuntoon mestarisuihkussa.
Leijonia odotetaan Olympiastadionin läheisyyteen noin kello 19.30. Sitä ennen kansanjuhlassa esiintyvät Suomen ykkösnimet Käärijästä Haloo Helsinkiin sekä Linda Lampeniukseen ja Pete Parkkoseen.
Juttua täsmennetty suoran lähetyksen osalta: MTV Uutiset ei näytä kello 18 alkavaa kansanjuhlaa kokonaan suorana, sillä juhlan lähetysoikeudet ovat toisella mediaorganisaatiolla.