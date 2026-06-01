Janni Hussi hyppää juontajaksi Radio Suomipopin kesäaamuihin.
Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi palaa radioon, kun hän hyppää luotsaamaan Radio Suomipopin kesäaamuja yhdessä Mia "Millu" Haatajan, Christoffer Strandbergin ja Shirly Karvisen kanssa.
Nelikko juontaa Heinälypsy-nimeä kantavaa radio-ohjelmaa vaihtuvissa kokoonpanoissa 29. kesäkuuta alkaen.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Janni Hussi lopettaa Aamulypsy-radio-ohjelmassa – avaa päätöksensä taustoja
Hussi juonsi Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaa vuosina 2020–2023. Huhtikuussa 2023 hän ilmoitti jättäytyvänsä ohjelmasta.