Leijonien MM-kultajuhlan artistikattaus on suomalaisittain parasta A-luokkaa.
Miesten MM-kultaa voittanutta jääkiekkomaajoukkuetta juhlistetaan Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla kello 18 alkaen. Leijonat julkisti iltapäivällä kansanjuhlan artistikattauksen.
Kansanjuhlassa esiintyvät Nelli Matula, Raptori, Käärijä, JVG & Haloo Helsinki, Samuell, Ellinoora, Vesala sekä tuoreet euroviisumenestyjät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
Leijonia odotetaan esiintymään juhlassa kello 19.30 alkaen.