Artisti Dua Lipa avioitui näyttelijä Callum Turnerin kanssa.
Artisti Dua Lipa, 29, ja näyttelijä Callum Turner, 35, ovat avioituneet. Kaksikko sanoi toisilleen tahdon Lontoossa perheidensä ja läheistensä läsnä ollessa. The Sun on julkaissut kaksikosta otoksia kaupungintalolta.
Dua Lipa oli Voguen mukaan Daniel Roseberryn Schiaparellille suunnittelemaan valkoiseen hamepukuun.
Pari on ollut yhdessä lähes kaksi ja puoli vuotta.
Turner tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvasarjasta Ihmeotukset ja elokuvasta Masters of the Air (2024). Hän oli Bafta-ehdokkaana vuonna 2020 The Capture -elokuvasta.
