Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta drooniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen.
Drooniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle.
Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen drooniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa drooneja kohti Suomea.