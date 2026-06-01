Miesten MM-jääkiekkovoiton juhlahulinoihin osallistuneen Nellan, 24, kommentit naurattivat sosiaalisessa mediassa. Hänestäkin koko juttu on hauska.

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt hilpeyttä haastattelu, jonka sisustusarkkitehtuurin opiskelija Nella Salonen, 24, antoi Ylelle osallistuessaan jääkiekon miesten MM-kullan jälkeisiin voittohulinoihin Helsingin Kauppatorilla sunnuntai-iltana.

Salonen kertoi, ettei yleensä seuraa jääkiekkoa. Häneltä muun muassa kysyttiin, miten suuri merkitys voitolla oli hänelle.

– No semmonen, et pääsis dokaamaan, ei oikein mikään muu, Salonen vastasi.

Torille hulinoita katsomaan

MTV Uutiset tavoitti Salosen kommentoimaan haastattelua. Hän kertoo olleensa työpaikallaan seuraamassa peliä. Porukalla tuumattiin, että mikäli voitto tulisi, lähdettäisiin torille.

Salonen ei ollut innoissaan ajatuksesta, mutta muut saivat houkuteltua hänet mukaansa. Vartin päästä saapumisesta hän näki kameran ja tarjoutui haastateltavaksi.

Salonen kertoo myös MTV Uutisille, että ei seuraa jääkiekkoa.

– En edes tiennyt, ketä vastaan Suomi pelaa, hän naurahtaa.

Palautteesta

Salonen kertoo, että melkein kaikki läheiset mummoa myöten ovat kommentoineet videota jotenkin. Tuntemattomiltakin on tullut paljon kommentteja. Puhelin on soinut koko päivän.