Ammattilaisten siideriraati palkitsi vuoden parhaat siiderit eri kategorioissa.
Suomen Paras Siideri 2026 -kilpailun on voittanut halikkolaisen Vaski Cider & Distilleryn Sarastus. Siideri nousi noin 30 kilpailujuoman joukosta sekä koko kilpailun että aitojen siiderien sarjan voittajaksi.
Tuomaristo kiitteli voittajasiiderin moniulotteista omenaisuutta, tasapainoista hapokkuutta ja kypsää ruokasiiderimäistä luonnetta. Siideri on Vaskin siiderintekijä Tapani Levannon ja muusikko Antti Aution yhtyeen yhteistyötuote.
Maustettujen aitojen siiderien sarjassa voiton vei Lepola Drinksin Rhubarb Apple Cider. Muiden siiderien sarjan voitti Teerenpelin Lempi Puolukka.
Voittajasiiderit 2026.Suomen Aidot Siiderit ry
Hyviä perussiidereitä kaivataan
Kilpailun järjestäneen Suomalaisen Aidon Siiderin Seuran (SASS) mukaan osallistujia oli aiempia vuosia vähemmän, mutta siiderit edustivat laajasti erilaisia tyylejä.