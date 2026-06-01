Pelastuslaitoksella on ollut tänään laitesukellustehtävä Tuusulassa Kilpailukujalla sijaitsevassa maauimalassa.
Poliisi ja pelastuslaitos saivat tänään iltapäivällä tehtävän Tuusulan urheilukeskuksen maauimalaan, jossa ihminen oli uponnut veden pinnan alle.
Paikalle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisin mukaan pinnan alle joutunut henkilö on aikuinen. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisi tiedottaa, että pelastuslaitos löysi pinnan alle joutuneen henkilön ja antoi hänelle ensiapua. Henkilö on toimitettu sairaalahoitoon.
Poliisi selvittää tilanteeseen johtaneita syitä.
Juttua päivitetty kello 17.45: Poliisin mukaan pinnan alle joutunut henkilö on aikuinen.