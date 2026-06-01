Yhdysvaltain tekoälyalan merkittävä yhtiö Anthropic on jättänyt maan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle yhtiön listautumisantia koskevat asiakirjat.
Anthropic haki asiakirjojen käsittelyä luottamuksellisena, eli suunnitellun listautumisannin yksityiskohdat eivät ole vielä julkisesti tiedossa. Claude-tekoälysovelluksesta tunnettu Anthropic on teknologiasektorin seuratuimpia yhtiöitä.
Anthropicin ohella Yhdysvaltain teknologia-ala odottelee tänä vuonna myös SpaceX:n ja OpenAI:n korkean profiilin listautumisia.