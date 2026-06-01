Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue saavutti sunnuntai-iltana jo viidennen maailmanmestaruutensa. MTV Urheilu seuraa Leijonien juhlapäivää tässä artikkelissa.
Leijonat kaatoi Zürichissä pelatussa loppuottelussa kisaisäntä Sveitsin Konsta Heleniuksen jatkoerämaalilla 1–0.
Leijonien kultajuhlien aikataulu:
Perinteisiä MM-kultajuhlia vietetään jo maanantaina Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla. Alue avataan yleisölle kello 16.30 ja juhlat käynnistyvät kello 18.00.
MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta klo 19.30. Tilaisuus päättyy klo 21.
Leijonien lentokone saapuu Helsinki-Vantaalle jo ennen kolmea iltapäivällä.
Kultajoukkue jatkaa lentokentältä suoraan Mäntyniemeen tapaamaan tasavallan presidentti Alexander Stubbia. MTV Uutiset näyttää vierailun suorana kello 16.30.
MTV Uutiset Live seuraa Leijonien kultajuhlia kello 16 alkavassa erikoislähetyksessä.
Kokoamme tähän juttuun kaikki käänteet päivästä.
MTV seuraa Leijonien juhlapäivää:
Klo 14.52: Leijonien lento AY7516 on laskeutunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Klo 14.44: Aleksander Barkovin otteet Leijonien kapteenina herättivät huomiota myös hänen vanhempiensa synnyinmaassa Venäjällä, vaikka maa ei tälläkään kertaa saanut osallistua MM-kisoihin.