Maailmanmestaruuden voittanut joukkue palasi Suomeen maanantaina iltapäivällä, ja suuntasi suoraan Mäntyniemeen tapaamaan tasavallan presidentti Alexander Stubbia.
Leijonien MM-kultajoukkueen kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanantaina hieman ennen kello 15:tä.
Joukkue jatkoi lentokentältä suoraan Mäntyniemeen tapaamaan tasavallan presidentti Alexander Stubbia.
Intohimoisena urheilumiehenä tunnettu Stubb kysyi voittomaalin tehneeltä Konsta Heleniukselta neuvoa jääkiekkoon tämän kätellessä presidenttiä.
– Voit sä kertoa mulle, miten mä voin höntsälätkässä viedä kiekon sisään yhdellä kädellä, ampua ja kelata kaksi kumoon, Stubb kysyi Heleniukselta.
– Susikäsi ja rohkeesti vain, Helenius ohjeisti Stubbia.
Juuri edellä mainitulla tavalla Helenius hassutti Sveitsin puolustuksen, laukoi ratkaisumaalin ja kaatoi kaksi pelaajaa.
Tilanteen voi katsoa videolta jutun alusta
Neljä pointtia
Puheensa aluksi Stubb onnitteli kultajoukkuetta ja kiitti joukkuetta maailmanmestaruudesta.
– Tämä on äärettömän suuri juttu meille kaikille suomalaisille. Minä presidenttinä ja kaikki suomalaiset olemme äärettömän ylpeitä siitä, mitä olette saaneet aikaan, Stubb sanoi.
Stubb paljasti myös olleensa mukana salaisessa MM26-keskusteluryhmässä, jossa oli sovittu jatkoista presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä tai Presidentinlinnassa kävi miten kävi.
Puheensa lopuksi Stubb halusi sanoa neljä asiaa kultajoukkueelle. Koko Stubbin puheen voit katsoa alta olevalta videolta.
5:34