Sunnuntaina pelattavassa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelussa, Super Bowlissa, kohtaavat Seattle Seahawks ja New England Patriots. Jättitapahtuman tv-mainoksista on tänä vuonna maksettu ennätyksellisen suuria summia.

Super Bowl on perinteisesti yksi maailman katsotuimmista urheilulähetyksistä. Ottelua seuraa tv:n välityksellä pelkästään Yhdysvalloissa yli sata miljoonaa katsojaa, ja kaikkiaan katsojia on lähemmäs 200 miljoonaa.

Valtavan kiinnostuksen vuoksi ottelun aikana esitettävät mainokset ovat perinteisesti maksaneet maltaita, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta.

Mainospaikkoja on lähetyksen aikana yli 80, ja mainosten pituus on pääsääntöisesti 30 sekuntia. Esimerkiksi Adweekin ja USA Todayn mukaan niiden keskihinta on tänä vuonna noin 8 miljoonaa dollaria, ja enimmillään mainospaikoista on maksettu kymmenen miljoonaa dollaria tai enemmän.

Lukemat ovat suurempia kuin koskaan aiemmin.

NBCUniversalin globaalista mainonnasta ja kumppanuuksista vastaava Mark Marshall sanoo Adweekille hänen tiiminsä myyneen "joitakin" vähintään kymmenen miljoonan dollarin arvoisia mainospaikkoja.

– Kysyntää oli niin paljon, eikä mainospaikkoja yksinkertaisesti riittänyt kaikille halukkaille.

Jotkut halusivat ostaa useampia tai tuplasti pidempiä mainospaikkoja. NBCU tiedotti syyskuussa myyneensä Super Bowl -mainokset loppuun nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Marshallin mukaan ensimmäiset neuvottelut tämänvuotisista mainospaikoista käytiin jo syksyllä 2024.

Historian ensimmäisessä Super Bowlissa tammikuussa 1967 mainokset maksoivat USA Todayn mukaan keskimäärin 37 500 dollaria – nykyrahassa reilut 360 000 dollaria.