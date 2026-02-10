Elokuvaohjaaja Michael Bay on haastanut F1-talli Cadillacin oikeuteen. Bayn mukaan talli käytti luvatta hänen ideoitaan Super Bowl -ottelussa näytetyssä mainoksessaan.

Formula ykkösiin alkavaksi kaudeksi mukaan tuleva Cadillac esitteli Valtteri Bottaksen ja Sergio Pérezin ohjastamaa mustavalkoista F1-autoa näkyvästi. Talli oli ostanut autonsa julkistukselle mainospaikan amerikkalaisen jalkapallon NFL:n finaaliottelun Super Bowlin puoliaikatauolta.

Mainos saattaa tulla Cadillacille entistäkin kalliimmaksi, sillä elokuvaohjaaja Michael Bay on haastanut tallin oikeuteen ja vaatii 1,5 miljoonan dollarin korvauksia ideoidensa käyttämisestä.

Bay on tunnettu suuren luokan Hollywood-elokuvistaan. Hänen ohjauskatalogistaan löytyy muun muassa The Rock (1996), Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) ja Transformers (2007).

Rolling Stone -lehden mukaan Bay eteni haasteensa kanssa, kun mainosmateriaali julkaistiin verkossa sunnuntaina ennen Super Bowlia. Cadillacin mukaan Bayn kanssa oli neuvoteltu mainoksen ohjaamisesta, mutta lopulta häntä ei voitu palkata aikataulusyistä.

Bayn haasteessa Cadillacia syytetään sopimusrikkomuksesta ja ohjaajan luovien ideoiden käyttämisestä ilman korvausta.

– Meillä on paljon kunnioitusta Michaelia kohtaan, Cadillacin F1-tallin toimitusjohtaja Dan Towriss totesi Reutersin mukaan maanantaina.

– On pettymys, että hän päätti tehdä näin.

Towrissin mukaan mainoksen perusidea oli kuitenkin jo olemassa ennen Bayn kanssa järjestettyjä tapaamisia.

– Ilman muuta luova työ oli tehty jo paljon ennen keskusteluja hänen kanssaan. Me halusimme hänet ohjaajaksi, emme ottaa häneltä luovia ideoita.

Cadillacin mainoksessa viitattiin presidentti John F. Kennedyn vuoden 1961 puheeseen, jossa hän julisti tavoitteen päästä kuuhun vuosikymmenen loppuun mennessä.

Towriss sanoi uskovansa Cadillacin pääsevän kiistasta sopuun Bayn kanssa. Mainoksen kokonaiskustannus oli toimitusjohtajan mukaan jo nyt kymmenen miljoonan dollarin luokkaa.