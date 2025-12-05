Netflix aikoo ostaa Warner Bros Discovery -yhtiön elokuva- ja streamliiketoiminnot valtavalla summalla, uutisoivat BBC ja Reuters.
Videopalvelujätti Netflix ostaa kilpailijansa Warner Bros Discovery -yhtiön elokuva- ja streamliiketoiminnot. Kauppasummaksi kerrotaan 72 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Kauppaan kuuluisi useita tunnettuja brändejä, kuten Harry Potter, Game of Thrones ja Suomessakin tuttu videopalvelu HBO Max.
Toteutuessaan kauppa muokkaisi rajusti videopalvelukentän kilpailua ja keskittäisi yhä enemmän ykkösketjun ohjelmia Netflixin käsiin.
Analyytikot ovat kuitenkin varoittaneet, että kilpailuviranomaiset voivat asettua asiassa vastahakaan.