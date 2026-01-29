Tesla romahti, Microsoftin loikkasi ja Meta ylitti odotukset
Tulosta painoivat muun muassa ajoneuvotoimitusten vähentyminen, tekoälyinvestointien kasvu sekä korkeampien tullimaksujen aiheuttamat haitat.
Sähköautovalmistaja Tesla kertoo, että yhtiön loka-joulukuun tulos laski 61 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.
Yhtiön tulos oli 840 miljoonaa dollaria, kun se oli vuotta aiemmin 2,1 miljardia. Liikevaihto laski vuorostaan kolmisen prosenttia ja oli nyt 24,9 miljardia dollaria.
Aiempaa heikompaa tulosta oli osattu odottaa, sillä Tesla oli jo ilmoittanut ajoneuvotoimitusten vähentyneen aiemmasta.
Tulosjulkistuksensa yhteydessä yhtiö listasi lisäsyiksi muun muassa tekoälyinvestointien kasvun sekä korkeampien tullimaksujen aiheuttamat haitat.
Julkistuksen yhteydessä Tesla kertoi lisäksi, että se solmi 16. tammikuuta sopimuksen kahden miljardin dollarin investoinnista toimitusjohtajansa Elon Muskin xAI-tekoälyhankkeeseen.
Koko vuoden 2025 osalta yhtiön tulos oli noin 3,8 miljardia dollaria ja laskua edeltävään vuoteen oli 46 prosenttia. Liikevaihto laski kolme prosenttia 94,8 miljardiin.
Leikkaustoimia ja hurja palkkapaketti
Teslan vuotta 2025 leimasi erityisesti Muskin rooli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnossa, jonka osana hän teki mittavia leikkauksia liittovaltion virastoihin. Muskin toimet ovat johtaneet muun muassa Tesla-boikotteihin.
Kaikesta huolimatta Teslan osakkeenomistajat järjestivät marraskuussa äänestyksen, jossa Muskille hyväksyttiin järisyttävän kokoinen palkkapaketti.
Paketissa on määritelty muun muassa tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan dollarin edestä.
Maailman rikkain mies Musk on Teslan suurin omistaja, mutta ei omista enemmistöä osakkeista.
Teslan osakkeen arvo nousi jyrkästi vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla sen jälkeen, kun Musk jätti Trumpin hallinnon. Kasvua eivät suitsineet myöskään yhtiön aiempaa heikommat tulokset, jotka ovat sijoittajien mukaan toisarvoisia yhtiön väitetyn kasvupotentiaalin rinnalla.
Keskiviikkona Teslan osakkeen arvo oli noin kolmen prosentin nousussa jälkipörssissä.
Musk huono lunastamaan lupauksiaan
Musk on suitsuttanut Teslan teknologista osaamista tekoälyn ja itseohjautuvien ajoneuvojen saralla. Miljardöörin mukaan nämä ovat ratkaiseva etu kilpailijoihin nähden, mikä oikeuttaa yhtiön korkean markkina-arvon.
Aiemmin tässä kuussa Musk maalaili Davosissa Maailman talousfoorumissa, että itseohjautuvat ajoneuvot ovat hyvin laajalle levinnyt palvelu Yhdysvalloissa vuoden 2026 loppuun mennessä.
Sijoitustutkimusyhtiö CFRA Researchin analyytikko Garrett Nelson sanoi suhtautuvansa Muskin puheisiin skeptisesti.
– Muskilla on heikko historia lupaustensa lunastamisessa, mutta markkinat ovat olleet anteeksiantavaisia, CFRA sanoi aiemmin tässä kuussa julkaisemassa muistiossaan.
Musk on lupaillut täysin itseohjautuvia ajoneuvoja pitkään, mutta hänen puheensa eivät olleet kantaneet todellista hedelmää ennen viime kesää. Tuolloin Tesla lanseerasi robottitaksipalvelun Texasin Austinissa.
Tesla oli palvelunsa kanssa lopulta selvästi jälkijunassa, sillä kilpailijoiden robottitaksit olivat olleet jo pitkään yleinen näky ainakin Kalifornian suurkaupungeissa.
Microsoftin tulos loikkasi
Ohjelmistojätti Microsoftin loka-joulukuun tulos ylitti odotukset samalla, kun yrityksen tekoälyinvestoinnit kasvoivat voimakkaasti. Yhtiö julkisti viimeisimmän osavuosikatsauksensa keskiviikkona.
Microsoftin nettotulos kasvoi 60 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt 38,5 miljardia dollaria.
Yhtiön liikevaihto oli 81,3 miljardia dollaria, ja kasvua vuoden takaisesta oli 17 prosenttia.
Microsoftin osakkeen arvo oli keskiviikkona usean prosentin sukelluksessa jälkipörssissä. Sijoittajien arvioidaan pitävän tarkasti silmällä yhtiön pääomamenoja, kun se investoi mittavasti tekoälyyn.
Investoinnit, jotka koostuvat pääosin tekoäly- ja pilvipalveluinfrastruktuuriin liittyvistä kustannuksista, kasvoivat yhtiön mukaan 66 prosenttia 37,5 miljardiin dollariin.
OpenAI-kytkökset herättävät myös huolta
Sijoittajat tarkastelevat myös Microsoftin yhteyksiä ChatGPT:n kehittäneeseen tekoäly-yhtiö OpenAI:hin. Microsoftilla on nyt 27 prosentin omistusosuus OpenAI:sta.
Analyytikoiden mukaan Microsoftin nettotulosta siivittivät OpenAI-investoinneista saadut tuotot.
Analyytikot ilmaisivat kuitenkin huolensa siitä, että huomattava osa Microsoftin odotetusta liikevaihdosta tulevina neljänneksinä pohjaa taloudellisesti ylikuormittuneeseen OpenAI:hin.
OpenAI on generatiivisen tekoälyteknologian kärkinimiä, mutta sen on kerättävä vuosittain miljardeja kattaakseen valtavat kulunsa.
Azuren ja muiden Microsoftin pilvipalveluiden liikevaihto kasvoi 39 prosenttia, mikä vastasi jotakuinkin odotuksia.
Yhtiön mukaan pilvipalveluiden kysyntä ylittää edelleen saatavilla olevan tarjonnan.
Meta ylitti odotukset
Muun muassa Facebookin ja Instagramin omistavan Metan loka-joulukuun tulos ylitti ennusteet.
Meta kertoo, että yhtiön tulos kasvoi yhdeksän prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt 22,8 miljardia dollaria.
Liikevaihto oli vuorostaan 60 miljardia. Kasvua vuoden takaisesta oli 24 prosenttia.
Muiden teknologiajättien tavoin Meta on investoinut voimakkaasti tekoälyyn. Pääomainvestoinnit, muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin, olivat 22 miljardin luokkaa loka-joulukuussa.
Metan osakkeen arvo oli keskiviikkona yli kymmenen prosentin nousussa jälkipörssissä.