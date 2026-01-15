Meritan ja Kansallis-Osake-Pankin (KOP) johtajana toiminut pankkialan vaikuttaja Pertti Voutilainen on kuollut 85-vuotiaana.
Pertti Voutilaisen poika kertoi Ylelle, että vuorineuvos kuoli torstain vastaisena yönä.
Voutilainen oli keskeisesti mukana suomalaisen pankkimaailman mullistuksissa 1990-luvulla.
Hän oli KOP:n toimitusjohtaja pankin fuusioituessa SYP:n kanssa uudeksi Merita-pankiksi vuonna 1995.
Voutilaisen toimitusjohtajakaudella Merita ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyivät vuonna 1997. Pankki vaihtoi vuosituhannen alussa nimekseen Nordea.
Ennen pankkialalle siirtymistä Voutilainen teki pitkän uran kaivos- ja metallialan yritys Outokummussa. Voutilainen syntyi Outokummun Kuusjärven kylässä.
Voutilainen toimi myös Metson ja kanadalaisen Agnico-Eaglen hallituksissa.