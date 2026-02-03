Hotellin Facebook-sivulla kerrotaan hotellin avautuvan keväällä 2026.

Hotelli Punkaharju ja Keisarinnan huvila ovat siirtyneet takaisin suomalaisomistukseen. Asiasta kerrotaan hotellin Facebook-sivulla.

Kohteet on ostanut muutama vuosi sitten jalkapalloseura Manchester Unitedia ostaa yrittäneen Thomas Zilliacuksen hallinnoima perheyhtiö.

Somepäivityksen mukaan yhtiön tavoitteena on vaalia suomalaista kulttuuriperinnettä, taidetta ja arkkitehtuuria sekä historiallisesti arvokasta rakennusperintöä.

– Tämä ei ole minulle vain kiinteistökauppa, vaan ennen kaikkea kysymys vastuusta ja jatkuvuudesta. Zilliacuksen suku on 1700-luvulta asti vaikuttanut Suomen kulttuurielämässä ja politiikassa, päivityksessä sanotaan.

Päivityksen mukaan hotelli avataan jälleen keväällä 2026 ja tarkempi ajankohta tarkentuu piakkoin.

Interpolin etsintäkuuluttama

Thomas Zilliacus, 71, herätti pari vuotta sitten kansainvälistä huomiota, kun hän yritti ostaa Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin ja myöhemmin Italian Serie A:ssa pelaavan Inter Milanin kaltaisia jalkapallon suurseuroja.

Samalla hän on käynyt vuosien ajan Singaporessa kamppailua, joka johti keväällä 2024 kansainväliseen etsintäkuulutukseen ja lopulta pidätykseen.

Zilliacus muutti 1980-luvun puolivälissä Singaporeen toimiessaan Nokian johtajana Aasiassa. Yhtiön jätettyään hänen uransa liikemiehenä lähti kunnolla liikkeelle. Suomessa hän ehti toimia myös Nokian viestintäjohtajana.

Hotelli Punkaharju sijaitsee Etelä-Savossa Punkaharjulla, joka on osa Savonlinnan kaupunkia. Hotelli Punkaharjun edellinen omistaja oli virolais-amerikkalaisen liikemies Artur Karamanin yhtiö, joka osti hotellin konkurssipesältä tammikuussa 2024.

Sitä ennen hotellin omistivat Saimi ja Thomas Hoyer.

1:56 Saimi Hoyer kommentoi toukokuussa 2023 Viiden jälkeen -ohjelmassa Hotelli Punkaharjun konkurssia.