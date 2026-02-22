Maskun kalustetalon ja Ideaparkin perustaja, liikemies Toivo Sukari, olisi ollut valmis ostamaan konkurssiin joutuneen Indoor Groupin.

Liikemies Toivo Sukari moitti kilpailuviranomaisen toimintaa Sotkan ja Askon omistaneen Indoor Groupin konkurssissa.

Sukari kertoi Huomenta Suomessa olleensa valmis ostamaan suomalaisille merkittävät huonekaluliikkeet ja jatkamaan niiden toimintaa, mutta viranomainen esti aikeet.

– Pankin kanssa neuvoteltiin vajaan vuoden kauppahintaa, mutta KKV eli kilpailuviranomainen oli koko ajan peikkona siinä, että miten vaikka Pori tai Rauma, kun siellä on jo Asko, Sotka, Isku, Masku ja Jysk.

– Minun olisi ollut pakko lopettaa sieltä kaksi myymälää. En voinut jatkaa siellä Askon ja Sotkan kanssa, koska olisi ollut määräävä markkinaosuus sitä kautta.

Toiseksi syyksi kauppojen epäonnistumiselle Sukari kertoo myös liian korkean kauppahinnan.

– Olisi pitänyt toimittaa noin 10 000 ihmiselle huonekaluja Askosta tai Sotkasta. Kun liikkeet menivät konkurssiin. Nyt he, jotka olivat maksaneet pankkikortilla tai käteisellä, eivät tule todennäköisesti saamaan pesästä yhtään mitään.

– Pidän erittäin ikävänä, että KKV tekee näin, että se oli jarruttamassa meidän kauppaamme, kun kuitenkin sitten kansa kärsii siitä, ettei saa huonekaluja.