Teatterivaikuttaja Taisto-Bertil Orsmaa on kuollut 84-vuotiaana. Asia käy ilmi Tampereen seurakuntien tänään julkaisemista kirkollisista ilmoituksista.

Rovaniemellä syntynyt Orsmaa toimi pitkän teatteriohjaajan uransa aikana muun muassa Turun ja Vaasan kaupunginteatterien sekä Tampereen Työväen Teatterin johtajana.

Hän oli yksi vuonna 1968 perustetun Ryhmäteatterin perustajista ja toimi alkuvuosina sen taiteellisena johtajana.

– Minä sen varsinaisesti perustin. Se johtui siitä, että olin ollut Prahassa ja nähnyt Cinoherni klubin esityksiä ja tavannut sen ihmisiä. Näyttelijöiden suvereeni valta vetosi minuun, hallintoa ei ollut juuri lainkaan, Orsmaa sanoi STT:lle 70-vuotishaastattelussa vuonna 2011.