Grayn anatomia -näyttelijä on kuollut.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Eric Dane on kuollut. Hän oli kuollessaan 53-vuotias.



Asiasta uutisoivat muun muassa viihdemediat People ja TMZ. Danen perheen lausunnon mukaan näyttelijä kuoli torstaina.



Dane sairasti liikehermoja rappeuttavaa ALS-tautia. Hän kertoi diagnoosistaan viime vuonna.



Dane tunnetaan ehkä parhaiten lääkärisarjasta Greyn anatomia. Hän esitti Mark Sloania, joka tunnettiin myös lempinimellä McSteamy.



Hän esiintyi lisäksi muun muassa Euphoria-sarjassa ja teki rooleja myös valkokankaalla.