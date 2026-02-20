Grayn anatomia -näyttelijä on kuollut.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Eric Dane on kuollut. Hän oli kuollessaan 53-vuotias.
Asiasta uutisoivat muun muassa viihdemediat People ja TMZ. Danen perheen lausunnon mukaan näyttelijä kuoli torstaina.
Dane sairasti liikehermoja rappeuttavaa ALS-tautia. Hän kertoi diagnoosistaan viime vuonna.
Dane tunnetaan ehkä parhaiten lääkärisarjasta Greyn anatomia. Hän esitti Mark Sloania, joka tunnettiin myös lempinimellä McSteamy.
Hän esiintyi lisäksi muun muassa Euphoria-sarjassa ja teki rooleja myös valkokankaalla.