Muusikko Reijo Karvonen on kuollut 73-vuotiaana. Hän menehtyi sairauskohtaukseen Itävallassa, jossa hän oli lomamatkalla.

Tiedon kuolemasta vahvisti HS:lle Karvosen ystävä ja muusikkokollega Leevi Leppänen. Leppänen oli Karvosen mukana Itävallassa.

Karvonen tunnettiin monipuolisesta musiikkiurastaan, johon kuului ura soololaulajana, ja Ikaros-yhtyeen jäsenenä, säveltäjänä sekä musiikkipedagogina.

Karvonen osallistui Euroviisuihin säveltäjänä ja taustalaulajana. Vuonna 1977 hän lauloi Monica Aspelundin Lapponia-kappaleen taustakuorossa. Vuonna 1978 Seija Simola edusti Suomea Euroviisuissa Karvosen säveltämällä ja osin sanoittamalla kappaleella "Anna rakkaudelle tilaisuus".