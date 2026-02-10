Entinen ministeri Pekka Vennamo on kuollut eilen Meilahden sairaalassa.

Entinen ministeri ja Suomen Maaseudun Puolue SMP:n puheenjohtaja Pekka Vennamo on kuollut eilen Meilahden sairaalassa akuutin sairastumisen seurauksena. Asiasta kertovat STT:lle Vennamon omaiset.

Vennamo oli kuollessaan 81-vuotias. Hänestä tuli ensimmäisen kerran kansanedustaja vuonna 1972.



SMP:n johdossa Vennamo oli vuodet 1979–1989. Hän toimi 1980-luvulla muun muassa liikenne- ja viestintäministerinä.



Poliitikkouransa jälkeen Vennamo työskenteli 1990-luvulla muun muassa teleoperaattori Soneran pääjohtajana.



Vennamo oli naimisissa Pirjo Vennamon kanssa. Heillä on kolme tytärtä. Omaiset toivovat saavansa surra rauhassa.

