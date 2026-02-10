Entinen ministeri Pekka Vennamo on kuollut eilen Meilahden sairaalassa.
Entinen ministeri ja Suomen Maaseudun Puolue SMP:n puheenjohtaja Pekka Vennamo on kuollut eilen Meilahden sairaalassa akuutin sairastumisen seurauksena. Asiasta kertovat STT:lle Vennamon omaiset.
Vennamo oli kuollessaan 81-vuotias. Hänestä tuli ensimmäisen kerran kansanedustaja vuonna 1972.
SMP:n johdossa Vennamo oli vuodet 1979–1989. Hän toimi 1980-luvulla muun muassa liikenne- ja viestintäministerinä.
Poliitikkouransa jälkeen Vennamo työskenteli 1990-luvulla muun muassa teleoperaattori Soneran pääjohtajana.
Vennamo oli naimisissa Pirjo Vennamon kanssa. Heillä on kolme tytärtä. Omaiset toivovat saavansa surra rauhassa.
Uutinen päivittyy.