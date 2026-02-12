Iso pala kotimaisten huonekaluvalmistamisen historiaa päättyi konkurssiin.

Perinteikkään huonekaluvalmistajan Askon karu kohtalo on herättänyt ihmisissä paljon tunteita. Erityisen surullisena konkurssiuutisen otti vastaan Askon perustajan Aukusti Asko-Avoniuksen tytär.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Sirpa Asko-Seljavaara kertoi saaneensa kohtalokkaat uutiset hänelle soittaneelta toimittajalta. Täysin yllätyksenä uutinen ei Asko-Seljavaaralle tullut.

– Sehän oli odotettavissa, koska (Askon ja Sotkan omistaneella) Indoor Group oy:lla oli valtavat velat, Asko-Seljavaara kertoo.

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen omistaja Indoor Group jätti konkurssihakemuksen alkuviikosta.

Lopullinen uutinen herätti Asko-Seljavaarassa valtavan murheellisia tunteita.

– Asko on niin suuri brändi ja niin suuri työnantaja, että sen konkurssi on todella iso asia tässä maassa, Asko-Seljavaara toteaa.

Asko tunnettiin myös Keski-Euroopassa

Asko-Seljavaara luopui itse Askon omistuksesta jo 40 vuotta sitten. Yrityksen kulta-aikoja hän muistelee kaiholla.

– Meillä oli 12 omaa liikettä eri puolilla Saksaa. Kun minä kävin plastiikkakirurgina esiintymässä eri kongresseissa Saksassa, niin joka kaupungissa ihmiset tulivat kysymään, onko sinulla jotain tekemistä Asko möbelin kanssa. Kaikki tiesivät, mikä se oli ja tavaraa meni kaupaksi tosi hyvin, Asko-Seljavaara muistelee.

Kysymys, voisiko yli satavuotias huonekaluvalmistaja vielä pelastua, vetää Asko-Seljavaaran mietteliääksi.

– Meillä kaikilla on vielä sellainen usko, että löytyisi joku ihmeellinen taho, joko suomalainen tai ulkolainen, joka ottaisi tällaisen brändin hoitaakseen ja alkaisi tehdä huonekaluja, Asko-Seljavaara pohtii.

