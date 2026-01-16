Nasa järjestää tänään tiedotustilaisuuden Artemis-kuulentojen tiimoilta.
Ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen saatetaan laukaista avaruuteen jo helmikuun alkupuolella.
BBC kertoo, että Artemis II -tehtävä kestää kymmenen päivää. Miehitetty lento kiertää Kuun ympäri, mutta se ei tule laskeutumaan Kuun pinnalle. Lennolla on tarkoitus testata SLS-kuuraketin ja Orion-avaruusaluksen toimintaa.
Miehistö tulee kaukolennollaan altistumaan suuremmalle säteilymäärälle kuin Maata kiertävällä ISS-avaruusasemalla. Lennon uskotaan olevan kuitenkin turvallinen miehistölle.
Varsinainen Kuun pinnalle laskeutuva lento, eli Artemis III on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan vuonna 2027.
Nasa luonnehtii Artemis -lentoja ytimekkäällä sloganilla: ”Paluu Kuuhun”.