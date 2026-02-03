Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa lykkää Artemis II -kuulennon arvioitua laukaisuaikaa.
Nasa kertoi tänään tiistaina, että Nasan kuuraketin laukaisu tapahtuu aikaisintaan maaliskuussa.
Aiemman arvion mukaan kuulento olisi voinut lähteä jo sunnuntaina.
Lue myös: Kuulennon loppuvalmistelut käynnissä: Nasa ei halua Challengerin katastrofin toistuvan
Nasan mukaan aikataulun siirtämisen syynä on tiistaina päättynyt laukaisua edeltävä kenraaliharjoitus, jonka tuloksia halutaan vielä tarkastella.
Nasan mukaan uusi harjoitus halutaan tehdä vielä ennen varsinaisen lennon lähtöä.
Lennon on tarkoitus kestää kymmenen päivää. Nelihenkinen miehistö lentää Kuun ympäri mutta ei laskeudu Kuuhun. Maahan palatessa Orion-aluksen on tarkoitus laskeutua Tyyneenmereen.
Kyseessä on ensimmäinen miehitetty kuulento sitten vuoden 1972.