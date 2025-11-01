Nasa torjuu tv-julkkis Kim Kardashianin esittämät uskomuksensa Kuuhun liittyvistä salaliittoteorioista.

Kardashian puhui torstaina striimauspalvelu Hulussa julkaistussa ohjelmassaan kiinnostuksestaan salaliittoteorioihin. Hän pohti samalla, että tapahtuiko Kuuhun laskeutuminen vuonna 1969 oikeasti. Hän totesi uskovansa, että laskeutumista ei todellisuudessa tapahtunut.

Nasa reagoi Kardashianin puheisiin vain tunteja jakson esittämisen jälkeen toteamalla, että laskeutuminen kyllä tapahtui.

– Kyllä, Kim Kardashian, me olemme käyneet Kuussa….kuusi kertaa! Ja mikä hienompaa, Nasa Artemis menee sinne takaisin Yhdysvaltain presidentin johdolla, vastasi Nasan virkaatekevä johtaja Sean Duffy viestipalvelu X:ssä Kardashianille kohdistamassaan viestissä.

Duffy lisäsi, että Yhdysvallat voitti viimekertaisen avaruuskisan ja tulee voittamaan tämänhetkisenkin kisan.

Tämän jälkeen Kardashian päätti kysyä X:ssä, että ”Mitä Atlas 3I Atlas -kappaleen kanssa on meneillään”

3I/Atlas on tähtienvälisestä avaruudesta aurinkokuntaamme saapunut komeetta. Duffy vastasi, että Kardashianin esittämä kysymys on "loistava".