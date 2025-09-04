Yhdysvalloissa noussut pelko: ”Paha Kuu nousee”

Yhdysvaltain senaatin kauppavaliokunnan kuulemisessa on nostettu esille huoli, että Kiina on voittamassa kisan pääsystä Kuuhun.
Komitean puheenjohtaja, senaattori Ted Cruz avasi ”There’s a Bad Moon on the Rise” (suom. paha Kuu nousee) -tilaisuuden varoittamalla, että Yhdysvallat on vaarassa menettää kisan Kuuhun pääsyssä, mikäli Nasan Artemis-ohjelma epäonnistuu.
Lue myös: Kaikkien aikojen suurin raketti jyrähti taivaalle − katso Starship-laukaisu
Kuulemistilaisuus keskittyi siihen, miten Yhdysvallat voi pysyä edelläkävijänä uudessa avaruuskilpailussa. Aiheesta kirjoittaa avaruussivusto Space.com.
Asiantuntijat korostivat tilaisuudessa, että viivästykset, epävarmuus budjeteista ja häilyvät sitoumukset voivat heikentää Yhdysvaltain teollisuutta ja kansainvälisiä kumppanuuksia. Asiantuntijat pelkäävät, että epävarmuus voi ajaa kumppanit Kiinan kiihtyvän kuuteknologian suuntaan.
Lue myös: Suomi on mukana avaruuskilpajuoksussa: "Tähtäimessä Marsiin meno"
Asiantuntijat viittasivat kuulemistilaisuudessa Kiinan järjestelmällisiin pyrkimyksiin Kuuhun pääsemiseksi.
Kiinan etu Yhdysvaltoihin verrattuna on asiantuntijoiden mukaan se, että Kiinan hallituksella on johdonmukainen yhtenäisyys ja selkeä päämäärä tehtävän suorittamiseksi.