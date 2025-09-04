Yhdysvalloissa noussut pelko: ”Paha Kuu nousee”

Kuu kuvattuna maaliskuussa 2021.
Asiantuntijat pelkäävät, että epävarmuus voi ajaa Yhdysvaltain kumppanit Kiinan kiihtyvän kuuteknologian suuntaan./All Over Press
Julkaistu 04.09.2025 21:43
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Yhdysvaltain senaatin kauppavaliokunnan kuulemisessa on nostettu esille huoli, että Kiina on voittamassa kisan pääsystä Kuuhun.

Komitean puheenjohtaja, senaattori Ted Cruz avasi ”There’s a Bad Moon on the Rise” (suom. paha Kuu nousee) -tilaisuuden varoittamalla, että Yhdysvallat on vaarassa menettää kisan Kuuhun pääsyssä, mikäli Nasan Artemis-ohjelma epäonnistuu.

Lue myös: Kaikkien aikojen suurin raketti jyrähti taivaalle − katso Starship-laukaisu

Kuulemistilaisuus keskittyi siihen, miten Yhdysvallat voi pysyä edelläkävijänä uudessa avaruuskilpailussa. Aiheesta kirjoittaa avaruussivusto Space.com.

Asiantuntijat korostivat tilaisuudessa, että viivästykset, epävarmuus budjeteista ja häilyvät sitoumukset voivat heikentää Yhdysvaltain teollisuutta ja kansainvälisiä kumppanuuksia. Asiantuntijat pelkäävät, että epävarmuus voi ajaa kumppanit Kiinan kiihtyvän kuuteknologian suuntaan.

Lue myös: Suomi on mukana avaruuskilpajuoksussa: "Tähtäimessä Marsiin meno"

Asiantuntijat viittasivat kuulemistilaisuudessa Kiinan järjestelmällisiin pyrkimyksiin Kuuhun pääsemiseksi.

Kiinan etu Yhdysvaltoihin verrattuna on asiantuntijoiden mukaan se, että Kiinan hallituksella on johdonmukainen yhtenäisyys ja selkeä päämäärä tehtävän suorittamiseksi.

Lue myös: Nasa tarjoaa palkkiota: Keksi toimiva tapa suunnistaa Kuun pinnalla

Lisää aiheesta:

Suomalaisprofessori tyrmää Muskin Mars-projektinMaailman kriisejä ei pääse pakoon avaruuteenkaan – silti ISS-asema on "se viimeinen paikka"Suomi on mukana avaruuskilpajuoksussa: Joko Mars häämöttää?Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo valloittaa Marsin – Musk innostuiYhdysvaltain viranomaiset huolestuivat: Kiina haastaa nyt USA:n avaruusherruutta tosissaanAvaruusraketin laukaisu nousi suurvaltapelin nappulaksi – Venäjä irvailee Yhdysvaltojen kukkoilulle: Avaruuteen mahtuu muitakin kuin venäläisiä
KuuAvaruusYhdysvallatKiinaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kuu