Nasa on estänyt kiinalaisia pääsemästä tiloihinsa ja työskentelemästä yhdessä maailman arvostetuimmista avaruustutkimuskeskuksista.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan kiinalaisilta työntekijöiltä on evätty pääsy yhteisiin kokouksiin ja heille on asetettu porttikielto Nasan informaatioteknologiajärjestelmiin, kertoo yhdysvaltalainen mediayhtiö Bloomberg.

Bloombergin mukaan kiinalaiset ovat voineet aiemmin työskennellä alihankkijoina tai opiskelijoina Nasan tutkimusprojekteissa.

Viime perjantaina useat kiinalaiset kertoivat Bloombergille anonyymisti, että heidät on yllättäen suljettu pois it-järjestelmistä. Lisäksi he eivät enää saa tavata nasalaisia kasvokkain.

Bloombergin mukaan virasto vetoaa asiassa turvallisuussyihin.

– Nasa on ryhtynyt Kiinan kansalaisiin liittyviin sisäisiin toimiin. Olemme rajoittaneet kiinalaisten pääsyä tiloihimme ja tietojärjestelmiimme suojellaksemme omaa toimintaamme, Nasan lehdistösihteeri Bethany Stevens vahvisti keskiviikkona.

Päätös liittyy Bloombergin mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyvään avaruuskilpailuun sekä presidentti Donald Trumpin hallinnon Kiina-vastaiseen linjaan.

Kilpajuoksu kuuhun kiristää välejä

Yhdysvallat ja Kiina kilpailevat parhaillaan siitä, kumpi saa seuraavaksi miehistönsä Kuuhun.

Yhdysvaltain Artemis-ohjelma, joka jatkaa Apollo-laskeutumisten (1969–72) perintöä, tähtää laskeutumiseen vuonna 2027, The Guardian selvittää.

Ohjelma on kärsinyt kuitenkin budjettiongelmista ja viivästyksistä.

Kiina aikoo puolestaan lennättää taikonauttinsa kuun kamaralle vuoteen 2030 mennessä. Maa on viime aikoina onnistunut pysymään USA:ta paremmin aikataulussa.

Kiina pyrkii myös olemaan ensimmäinen maa, joka tuo näytteen Marsin pinnalta. Robottimission on määrä lähteä vuonna 2028 ja tuoda kiviä takaisin aikaisintaan vuonna 2031.

Trumpin hallinto taas on vihjannut haluavansa perua Nasan ja Euroopan avaruusjärjestön ESAn yhteisen Mars-projektin MSR:n, jossa tuotaisiin näytteitä Marsista maahan.

Nasassa riittää kuitenkin uskoa tulevaan.

– Kiinalaiset haluavat päästä takaisin Kuuhun ennen meitä. Näin ei tule tapahtumaan. Amerikka on johtanut avaruudessa ennen ja tulee johtamaan myös tulevaisuudessa, Nasan vt. johtaja Sean Duffy vakuutti keskiviikkona Marsin tutkimuksiin liittyvässä lehdistötilaisuudessa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC muistuttaa, että kilpailu Kuusta ei liity vain sinne pääsemiseen, vaan myös sen resurssien hallintaan.

Kuussa on mineraaleja, kuten harvinaisia maametalleja, joita käytetään muun muassa suprajohtimissa ja lääketieteellisissä laitteissa.

Lue myös: Maailmanpolitiikkaa ei pääse pakoon avaruuteenkaan

Kiinalaisia radiolaitteita liikennekameroissa?

Trumpin Yhdysvaltojen Kiina-vastainen retoriikka on kiihtynyt viime aikoina muillakin tietotekniikan aloilla.

Useita Kiinan kansalaisia on epäilty vakoilusta, ja erityisesti tutkijat ovat joutuneet tarkkailuun.

Yhdysvaltain liikenneministeriö varoitti uutistoimisto Reutersin mukaan viime kuun lopulla, että aurinkovoimalla toimiviin tiejärjestelmiin, kuten sähköautojen latureihin, sääasemiin ja liikennekameroihin, on ehkä piilotettu luvattomia radiolaitteita.

Viranomaiset pelkäävät Reutersin mukaan, että laitteisiin on voitu asentaa viestintäkomponentteja, joiden avulla esimerkiksi Kiinan valtio voi ohjata niitä etänä.

Laitteet voivat heidän mukaansa aiheuttaa häiriöitä tai kerätä tietoa salaa.

Liikenneministeriön mukaan epäilyttäviä komponentteja on löydetty ulkomailla valmistetuista inverttereistä ja akkujen hallintajärjestelmistä. Invertteri muuntaa laitteessa sähkövirran muotoa.

Viranomaiset suosittelevat nyt laitteiden tarkastamista ja mahdollisten luvattomien radiolaitteiden poistamista.

Samalla Yhdysvallat on kiristämässä kiinalaisten autojen sääntelyä.

Lähes kaikki kiinalaiset autot aiotaan kieltää Yhdysvaltain markkinoilta vuoteen 2026 mennessä.

Kiinan suurlähetystö Washingtonissa on ilmoittanut lausunnossaan vastustavansa Kiinan saavutusten vääristelyä ja mustamaalaamista energiainfrastruktuurin alalla.