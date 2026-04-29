Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley on vahvistanut tiimin kuljettajakokoonpanon kuukauden kuluttua ajettavaan Japanin MM-ralliin.
Hyundai kierrättää tänä vuonna kolmea eri kuljettajaa kolmannessa Rally1-autossaan. Ajovastuuta ovat jakamassa uusiseelantilainen Hayden Paddon, suomalaistähti Esapekka Lappi ja espanjalaiskonkari Dani Sordo, joka ajoi kauden avausrallinsa viime viikonloppuna Kanariansaarilla.
Sordo on Hyundain puikoissa myös ensi viikolla ajettavassa Portugalin MM-rallissa, mutta Japanin asvalttikisassa on Paddonin vuoro palata puikkoihin.
Lue myös: "Kuin eri mies" – MM-rallissa muhii temppu, johon ei edes Rovanperä pystynyt
Paddon ajoi alkukaudesta Monte Carlossa ja Kroatiassa, missä hän ylsi yllättäen palkintokorokkeen kolmospaikalle usean kärkikuskin ajauduttua ongelmiin viikonlopun aikana.
Kahdessa aiemmassa kisassaan Paddon on ajanut varman päälle, mutta Japania varten hänelle on kirjattu sopimukseen erityinen pykälä.