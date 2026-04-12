Kroatian MM-rallin jättikäänteet toivat mukanaan myös yhden melkoisen ikäennätyksen. Kolmanneksi nousseen Hayden Paddonin kartturi John Kennard on nyt vanhin koskaan MM-sarjan palkintokorokkeelle noussut ihminen.
Hayden Paddon oli ajamassa Kroatiassa neljänneksi, mutta kärkikuljettaja Thierry Neuvillen amatöörimäinen ajovirhe laittoi tuloslistan täysin uuteen uskoon.
Neuville putosi perälle, Takamoto Katsuta voitti ja Sami Pajari oli toinen.
Kolmossijalle kuohujuomajuhliin nousseen Paddonin kartturina toimii 67-vuotias John Kennard. Hänestä tuli yllättävien seurausten myötä rallin MM-sarjan vanhin palkintopallille noussut henkilö.
Ennätystä piti aiemmin hallussaan ranskalainen kuljettaja Adolphe Choteau. Hän oli 62-vuotiaana kolmas Norsunluurannikolla vuonna 1989. Choteau piti ennätystä nimissään siis 37 vuotta.
Uusiseelantilainen Kennard hyppäsi takaisin piikkiluokkaan kartturoimaan täksi kaudeksi, kun Paddon palasi MM-sarjaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018.
Kennardin edellinen palkintosija on vuodelta 2016. Tuolloin hän oli Paddonin kanssa Puolan MM-rallin kolmas.
Kartanlukijalla on vahva Suomi-yhteys. Hänen vaimonsa on suomalainen. Pari asuu Uudessa-Seelannissa ja Suomessa. He omistavat viinitilan Kennardin kotimaassa. Kennard on kilpaillut uransa ensimmäisen MM-rallin aikanaan Suomessa vuonna 1985.