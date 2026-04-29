Ex-Salkkarit-tähti Ronny Roslöfiä syytetään kahden naisen pahoinpitelystä.
Salkkareista julkisuuteen noussut Ronny Roslöf, 36, on syytettynä kahden naisen pahoinpitelystä. Hän vastasi rikossyytteisiin Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona 29. huhtikuuta.
Haastehakemuksen mukaan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2023. Syytteen mukaan Roslöf oli tehnyt väkivaltaa naiselle helsinkiläisessä toimistotilassa työntämällä tätä siten, että nainen on kaatunut sohvaa vasten sekä retuuttamalla tätä.
Roslöf oli esitutkinnassa kertonut ohjanneensa naista sivummalle, jotta he saavat keskustella rauhassa, ja pitäneensä tätä aloillaan.
Toinen pahoinpitely oli syyttäjän mukaan tapahtunut tämän jälkeen. Syytteen mukaan Ronny Roslöf oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa julkisuudesta tutulle naiselle toimistotilan edustalla.
Haastehakemuksen mukaan nainen oli kuvannut puhelimellaan ensimmäistä pahoinpitelyä, minkä vuoksi Roslöf on lähtenyt hänen peräänsä.
Roslöf oli syyttäjän mukaan kaatanut naisen maahan ja repinyt hänen kädessään ollutta laukkua siten, että nainen oli raahautunut maata pitkin. Tästä oli aiheutunut naiselle kivun lisäksi käsiin ruhjeita ja mustelma.
Roslöf oli esitutkinnassa kertonut pyytäneensä naista poistamaan videon, mutta nainen oli laittanut puhelimensa laukkuun.
Roslöf oli kertonut esitutkinnassa ottaneensa naista laukusta kiinni ja naisen horjahtaneen taaksepäin jalkakäytävälle repiessään laukkua itselleen.
Syyttäjä vaatii Roslöfille sakkorangaistusta.