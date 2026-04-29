Jalkapallon ensi kesän MM-kisoissa nähdään uusi sääntö, jossa pelaaja voi saada suoran punaisen kortin, jos hän laittaa käden
Uudella säännöllä pyritään minimoimaan asiattomat herjaukset pelaajien välillä.
BBC:n mukaan päätös uudesta säännöstä tehtiin tiistaina Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan ylimääräisessä kokouksessa Vancouverissa, Kanadassa.
Pelaajien suun peittämistä koskeva ongelma nousi esiin viime helmikuussa Mestarien liigan ottelussa, kun Benfican Gianluca Prestianni suojasi suunsa puhuessaan Real Madridin Vinicius Juniorille.
Argentiinan maajoukkuepelaajaa syytettiin rasistisesta solvauksesta. Myöhemmin hänet todettiin syylliseksi homofobiseen käytökseen ja hän sai kuuden ottelun pelikiellon.
FIFA:n puheenjohtaja Gianni Infantino on sitä mieltä, että punainen kortti tulee olemaan hyvä sääntö vastaavanlaisissa tilanteissa.
– Jos sinulla ei ole mitään salattavaa, et peitä suutasi. Niin yksinkertaista se on, Infantino sanoi.
Samaisessa kokouksessa päätettiin sääntömuutoksesta, jossa pelaaja voi saada suoran punaisen kortin, jos hän kävelee pois kentältä protestina tuomarin päätökselle.
Molemmat säännöistä otetaan käyttöön Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa ensi kesänä pelattavissa MM-kisoissa.