Takamoto Katsuta törmäsi epätavallisiin olosuhteisiin valmistautuessaan Kroatian MM-ralliin.

Toyota-tähti Katsuta otti pari viikkoa sitten MM-uransa avausvoiton Kenian Safari-rallissa. Japanilaiskuski palasi niin sanotusti konttorille viime viikonloppuna, kun hän ajoi Kroatian asvalttikisan ennakkotestit.

Sää toi lisää haastetta Katsutan testiin – taivaalta kun tuprutti lunta.

– Meillä on ollut paljon sadetta ja itse asiassa aamulla satoi myös lunta. Tuntui siis ihan siltä kuin olisimme Montessa, Katsuta viittasi ikoniseen Monte Carlon MM-ralliin.

– Ajoimme talvirenkailla asvaltilla, mutta tämä oli itse asiassa paljon vaikeampaa kuin Montessa, koska täällä asvaltti on liukkaampaa. Se tuntuu aivan hullulta, kun ajaa lumella ja sohjossa tällaisilla Kroatian asvalttiteillä, Katsuta kuvaili.

Kisajärjestäjät ovat varautuneet siihen, että myös varsinaisen kisan aikana erikoiskokeille voi sataa lunta. Rallijärjestäjät tiedottivat aiemmin, että WRC-tallien rengasvalikoimaan on lisätty myös Hankookin nastaton lumipyörä.

Aiemmin valittavissa olivat ykkösvaihtoehtona kuivan kelin pehmeä ja kova asvalttirengas sekä sadekelin pyörä. Käytännössä lumisen kelin riski on yhdellä erikoiskokeella Platakissa, jossa noustaan yli kilometrin korkeuteen meren pinnasta.

– Toivottavasti ralliviikolla ei sada lunta, mutta niin voi myös tapahtua. Ehkä siis oli hyvä juttu, että pääsin kokemaan testipäivän aikana, miten hulluja juttuja voi tapahtua ralliviikolla, Katsuta veisteli.

Kroatian MM-ralli ajetaan ensi viikolla 9.-12. huhtikuuta. Tällä kertaa kisan keskuspaikka sijaitsee Adrianmeren rannalla Rijekan satamakaupungissa.