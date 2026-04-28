Thierry Neuvillen vaisut otteet rallin MM-sarjassa saivat jatkoa Kanariansaarilla viime viikonloppuna.

Koko Hyundain tiimi oli täysin altavastaaja Kanarian asvaltilla ja Neuville kuskeista eniten kuutamolla. Ranskalaisen tallikaveri Adrien Fourmaux'n vauhtiin ei ollut asiaa ja myös pitkän ajotauon jälkeen Rally1-auton rattiin palannut Dani Sordo oli alkukisasta nopeampi.

Kun Toyotan ylivoima kävi selväksi, löysäsi Sordo kaasua, minkä myötä Neuville nousi lopulta rallissa viidenneksi. Hyundain tiedettiin jo ennakolta olevan haastajan asemassa asvaltilla, mutta hälyyttävää on, ettei vuodessa ole tapahtunut mitään kehitystä.

– Oli turhauttavaa nähdä kilpailijamme ajat jokaisen pätkän jälkeen. He olivat todella paljon meitä edellä. Kun oikein taistelimme, saimme joillain osuuksilla vauhtia. Välillä olimme lähellä, mutta välillä taas todella kaukana, Neuville summasi.

– Yritimme monenlaisia säätöjä, mutta emme missään vaiheessa löytäneet mitään järkevää, joka olisi tuonut lisää vauhtia. Power Stagella yritimme vielä puskea ja vaikka auto aliohjasi paljon, saimme edes yhden pisteen.

Vuoden 2024 maailmanmestari on viiden osakilpailun jälkeen MM-sarjassa vasta seitsemäntenä. Eroa sarjaa johtavaan Toyotan Elfyn Evansiin on hurjat 66 pistettä. Vaikka Hyundain leirissä on vitsailtu kauden alkavan uudestaan ensi viikon Portugalin sorarallista, on Neuville käytännössä jo heittänyt kirveensä kaivoon.