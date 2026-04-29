Suomi.fi-palvelun nimissä lähetettyjä viestejä ei pidä uskoa, jos ne tulevat tekstiviestitse tai sisältävät linkkejä.
Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetään paljon huijausviestejä, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.
Huijausviesteissä on tyypillisesti mukana linkki, jonka kautta ohjataan muka kirjautumaan Suomi.fi-palveluun. Huijausviestejä levitetään sähköpostitse, mutta myös tekstiviesteinä ja WhatsAppissa.
Erehtyminen voi olla helppoa, koska Suomi.fi-palvelusta lähetetään todellisuudessakin käyttäjän sähköpostiin ilmoitus uudesta Suomi.fi-viestistä.
Aidoissa sähköpostiviesteissä ei kuitenkaan ole koskaan linkkiä, jonka kautta ohjattaisiin kirjautumaan tai tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun.
Lisäksi kannattaa huomata, että Suomi.fi-palvelusta lähetetään viestejä vain sähköpostilla.
Suomi.fi ei koskaan lähetä viestejä WhatsAppilla tai tekstiviestinä.
– Jos saat Suomi.fi-palvelun nimissä viestin, jossa on linkki kirjautumiseen, kyseessä on huijaus, rikoskomisario Juha Leinonen Itä-Suomen poliisista sanoo tiedotteessa.
– Oikea tapa kirjautua Suomi.fi-palveluun on kirjoittaa verkko-osoite kokonaisuudessaan selaimeen osoiteriville tai käyttää Suomi.fi-mobiilisovellusta – älä koskaan mene Suomi.fi-palveluun hakukoneen tulosten tai linkkien kautta, Leinonen ohjeistaa.