Suomi.fi-palvelun nimissä lähetettyjä viestejä ei pidä uskoa, jos ne tulevat tekstiviestitse tai sisältävät linkkejä.

Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetään paljon huijausviestejä, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Huijausviesteissä on tyypillisesti mukana linkki, jonka kautta ohjataan muka kirjautumaan Suomi.fi-palveluun. Huijausviestejä levitetään sähköpostitse, mutta myös tekstiviesteinä ja WhatsAppissa.

Erehtyminen voi olla helppoa, koska Suomi.fi-palvelusta lähetetään todellisuudessakin käyttäjän sähköpostiin ilmoitus uudesta Suomi.fi-viestistä.

Aidoissa sähköpostiviesteissä ei kuitenkaan ole koskaan linkkiä, jonka kautta ohjattaisiin kirjautumaan tai tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun.

Lisäksi kannattaa huomata, että Suomi.fi-palvelusta lähetetään viestejä vain sähköpostilla.

Suomi.fi ei koskaan lähetä viestejä WhatsAppilla tai tekstiviestinä.

– Jos saat Suomi.fi-palvelun nimissä viestin, jossa on linkki kirjautumiseen, kyseessä on huijaus, rikoskomisario Juha Leinonen Itä-Suomen poliisista sanoo tiedotteessa.

– Oikea tapa kirjautua Suomi.fi-palveluun on kirjoittaa verkko-osoite kokonaisuudessaan selaimeen osoiteriville tai käyttää Suomi.fi-mobiilisovellusta – älä koskaan mene Suomi.fi-palveluun hakukoneen tulosten tai linkkien kautta, Leinonen ohjeistaa.