Koneen toimitusjohtaja kommentoi yrityskauppaa MTV Uutisille.

Hissiyhtiö Kone ilmoitti tänään ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Kyse on Suomen historian suurimmasta yrityskaupasta.

Kauppa on suuruudeltaan 29,4 miljardia euroa. Koneen ja TK Elevatorin yhdistymisen odotetaan toteutuvan aikaisintaan ensi vuoden huhti–kesäkuussa ja se edellyttää vielä muun muassa viranomaislupia.

Koneen toimitusjohtaja Philippe Delorme ja talousjohtaja Ilkka Hara kommentoivat yrityskauppaa ensin medialle Koneen pääkonttorilla Espoon Keilaniemessä keskiviikkona puoliltapäivin.

Tiedotustilaisuuden jälkeen Delorme kommentoi vielä erikseen MTV:lle kauppaa.

– Tämä on merkittävää niin Koneelle kuin TK Elevatorille. Kyse on siis yhdistymisestä. Kaksi merkittävää yhtiötä yhdistyy ja se tarkoittaa hyötyä niin yhtiöille kuin asiakkaillemmekin, Delorme kommentoi.

Delormen mukaan asiakkaille yrityskauppa näkyy ennen kaikkea lyhyempinä odotusaikoina ja nopeampana hissien huoltona.

Myös kahden yhtiön yhdistyminen luo sen työntekijöille mahdollisuuksia Delormen mukaan.

Entä onko tiedossa uusia markkina-alueita, kuten Pohjois-Amerikka?

– Pohjois-Amerikka on markkina-alue, jossa TK on pärjännyt hienosti. Kuten suomalaiset sanoisivat "ei huono". Yhdessä muodostamme voimakkaamman yhtiön, ja se on eräs tavoite. Vastavuoroisesti TK siirtyy Koneeseen.