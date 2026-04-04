Toyotan Oliver Solberg ajoi sensaatiomaisesti voittoon kauden avauskisassa Monte Carlossa tammikuussa. Sen jälkeen ruotsalaistähdellä on kuitenkin ollut hankalampaa.

Monte-voiton jälkeen Solbergin osalta kotikisa Ruotsissa päättyi neljänteen tilaan ja viime kuussa Keniassa kohtalona oli keskeytys teknisiin murheisiin äärimmäisissä olosuhteissa lauantaina.

Solberg kuitenkin nappasi yhden MM-pisteen yleiskilpailun kymmenennestä tilasta Safari-rallissa ja saalisti lisäksi täydet kymmenen pistettä supersunnuntain tuloksista. Vahva sunnuntain suoritus säilytti Solbergin hyvissä asetelmissa MM-kamppailussa, kun ero sarjaa johtavaan tallikaveri Elfyn Evansiin on vain kahdeksan pistettä.

– Teimme vahvan comebackin Keniassa. Ajoimme tasaisesti ja puhtaasti sekä lisäksi pystyimme puskemaan todella kovaa sunnuntaina, jotta saimme maksimipisteet sieltä. Olisimme todennäköisesti ansainneet voiton, mikä olisi asettanut meidät todella hyvään asemaan mestaruustaistelussa, Solberg sanoo viitaten keskeytykseen kärkipaikalta.

– Joka tapauksessa Kenian sunnuntai antoi itseluottamusta ja olemme yhä mukana taistelussa ja hyvissä asetelmissa. Tuntuma autoon on hyvä, ja Kenian suoritus sunnuntaina osoitti, että voimme olla todella nopeita. Sen myötä on paljon helpompi lähteä taistelemaan Kroatiassa.