Toyotan voittokulku sai jatkoa sunnuntaina päättyneessä Kroatian MM-rallissa.
Tällä kertaa Toyota tarvitsi Hyundain Thierry Neuvillelta ”apuja” ykköstilan nappaamiseen. Neuvillella oli asvalttikisassa tuntuva johto, mutta belgialainen sortui ajovirheeseen viimeisellä erikoiskokeella ja joutui lopulta keskeyttämään.
Neuvillen romahdus nosti rallin voittoon Takamoto Katsutan, joka vasta kuukausi sitten otti uransa ensimmäisen ykköstilan Keniassa. Myös kakkossija meni Toyotalle, kun Sami Pajari nappasi oman uransa parhaan sijoituksen.
Toyotan kannalta herkullista on etenkin se, että Katsuta nousi koko MM-sarjan johtoon. Koskaan aiemmin japanilainen kuljettaja ei ole ollut MM-sarjan kärkipaikalla – ja kaiken lisäksi hän edustaa japanilaista autonvalmistajaa.
Toyotan tallipomona Kroatiassa toiminut Juha Kankkunen saikin pian Katsutan voiton varmistuttua viestin Japanista Toyotan johtoportaalta.
– Sieltä tuli viestiä ja laitoin takaisin terveisiä, Kankkunen vahvisti MTV Urheilulle.
Mitä saamassasi viestissä luki?
– No kuule, en kehtaa edes sanoa, Kankkunen naurahti.
– Mutta tämä merkkaa varmaan sitä, että meillä on aika hyvin pullat uunissa kaiken kaikkiaan – tulevaisuuttakin ajatellen, Kankkunen vihjaili.
Toyota on nykyisistä tiimeistä ainoa, joka on sitoutunut MM-sarjaan pidemmällä tähtäimellä. Kankkusen kommentti saattoi siis hyvinkin viitata siihen, että Toyotan isot pomot Japanissa seisovat nyt entistä tukevammin Keski-Suomesta käsin pyöritettävän WRC-ohjelman takana.
Historiallisessa MM-johdossa olevasta Katsutasta on kuoriutunut entistä kypsempi kuljettaja tänä vuonna. Voitto oli aiemmin kiertänyt häntä, mutta nyt ykköstiloja on tullut jo kaksi putkeen.