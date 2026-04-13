Juha Kankkunen sai viestin Japanista – luvassa isoja asioita Toyotalle

Toyota on nykyisistä tiimeistä ainoa, joka on sitoutunut MM-sarjaan pidemmällä tähtäimellä. Kankkusen kommentti saattoi siis hyvinkin viitata siihen, että Toyotan isot pomot Japanissa seisovat nyt entistä tukevammin Keski-Suomesta käsin pyöritettävän WRC-ohjelman takana.

Toyotan kannalta herkullista on etenkin se, että Katsuta nousi koko MM-sarjan johtoon. Koskaan aiemmin japanilainen kuljettaja ei ole ollut MM-sarjan kärkipaikalla – ja kaiken lisäksi hän edustaa japanilaista autonvalmistajaa.

– Takalla on ryhti noussut ja samurain keskittyminen on kasvanut Kenian voiton myötä. Nyt hänen omakin pää on auennut siinä, että hän pystyy voittamaan ja ajamaan hyvin. Tekeminen on ihan erilaista tällä hetkellä, Kankkunen arvioi.