Poliisi on saanut valmiiksi Helsinki-Vantaalla kuolemaan johtaneen onnettomuuden esitutkinnan.
Yksi ihminen kuoli Helsinki-Vantaan lentoaseman platta-alueella tapahtuneessa onnettomuudessa marraskuussa vuonna 2024.
– Tapauksen esitukinta on nyt saatu valmiiksi ja asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjänvirastoon, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Lylykangas kertoo.
Onnettomuus tapahtui, kun lentokonetta oltiin asematasolla siirtämässä.
– Lentokonetta työntämässä olleen push-back traktorin kuljettaja ei huomannut paikalla samanaikaisesti ollutta loka-autoa vaan työnsi lentokoneen sen päälle, jolloin ihminen jäi puristuksiin lentokoneen ja wc-tyhjennysauton nostokorin väliin, Lylykangas kertoo.
Esitutkinnassa kuultiin useita epäiltynä työturvallisuusrikoksesta sekä yhtä epäiltynä kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Työtehtävässä kuollut oli matkustaja- ja maapalveluita tarjoavan Aviator Finlandin työntekijä.