



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Juha Kankkunen paljastaa – näin Toyotalla on naljailtu Sami Pajarille

3:20 Sami Pajari on nostanut vauhtiaan – MM-ralliuran avausvoitto alkaa olla lähellä.

Julkaistu 42 minuuttia sitten

Toni Heinonen

Sami Pajari on aloittanut vahvasti toisen täyden kautensa Toyotan WRC-miehistössä. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Rallin MM-kausi 2026 ei alkanut Pajarilla kovinkaan hyvin. Hän ajoi Monte Carlon MM-rallissa kahdesti ulos eikä päässyt maaliin saakka. Mutta Monten jälkeen Pajari on ollut yksi sarjan vahvimmista suorittajista. Kolmesta edellisestä osakilpailusta suomalaiskuski on ottanut yhtä monta palkintosijaa. Viimeisin onnistuminen tuli viime viikonloppuna Kroatiassa, missä hän ajoi toiseksi – eli uransa parhaan tuloksen. Jopa voitto olisi ollut Pajarilla otettavissa ilman harmillista rengasrikkoa. Lue myös: Toyotalle huippuvahvistus: Ott Tänak Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen seurasi lähietäisyydeltä Pajarin hienoa suoritusta Kroatian asvalttikisassa. – Kolmas peräkkäinen podium, niin eihän siihen voi muuta sanoa kuin aika hienosti vedetty. Voitto vielä puuttuu, mutta sekin on sieltä tulossa, Kankkunen kertoi MTV Urheilulle. Kakkostilasta jäi Pajarille jossiteltavaa, sillä avausvoittokin oli todella lähellä. Uran paras sijoitus ei pistänyt Toyota-kuskia pomppimaan riemusta, mikä Kankkusen mukaan kertoo oikeanlaisesta asenteesta.

– Hän oli pettynyt, kun ajoi kakkoseksi ja kolmannen kerran podiumille. Hän vain harmitteli, että ei tämä nyt oikein mennyt niin kuin piti. Mutta tuo on hyvä juttu, pitää olla vähän nälkää, neljä kuljettajien mestaruutta urallaan voittanut Kankkunen tuumi.

Pajari, 24, on Toyotan kuljettajakokoonpanon kuopus. Hän on viisikosta ainoa, joka ei ole vielä yltänyt voittoon MM-sarjan pääluokassa. Mutta viimeaikaisten esitysten perusteella avausvoitto on vain ajan kysymys.

– Olemme tiimin kanssa aina vähän keljuilleet hänelle, että kun parta ja rintakarvat alkavat kasvaa, niin sitten hänestä tulee vielä mies jonain päivänä. Ja kyllä se voittokin sieltä tulee, Kankkunen naureskeli.

Koko Toyotan tiimi on ollut äärimmäisen vahva alkukauden kisoissa. Kun takana on neljä osakilpailua, Toyotan kuskeilla on MM-sarjassa neloisjohto. Japanilainen Takamoto Katsuta on kärjessä, walesilainen Elfyn Evans toisena, ruotsalainen Oliver Solberg kolmantena ja Pajari neljäntenä. Toyotan osa-aikaiskuski Sebastien Ogier majailee pistetaulukon kuudennella sijalla.

Toyotalta odotetaan kovaa tulosta myös ensi viikolla ajettavasta Kanariansaarten MM-asvalttirallista.

– Meillä ei ole mitään syytä olla huolissaan. Seb (Ogier) tulee vielä pikku vahvistuksena Kanarialle – ei ollenkaan huono juttu. Joten luulen, että meillä on aika hyvät tsäänssit siellä, Kankkunen arvioi.

