Sami Pajari on aloittanut vahvasti toisen täyden kautensa Toyotan WRC-miehistössä.
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Rallin MM-kausi 2026 ei alkanut Pajarilta kovinkaan hyvin. Hän ajoi Monte Carlon MM-rallissa kahdesti ulos eikä päässyt maaliin saakka.
Mutta Monten jälkeen Pajari on ollut yksi sarjan vahvimmista suorittajista. Kolmesta edellisestä osakilpailusta suomalaiskuski on ottanut yhtä monta palkintosijaa.
Viimeisin onnistuminen tuli viime viikonloppuna Kroatiassa, missä hän ajoi toiseksi – eli uransa parhaan tuloksen. Jopa voitto olisi ollut Pajarilla otettavissa ilman harmillista rengasrikkoa.
Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen seurasi lähietäisyydeltä Pajarin hienoa suoritusta Kroatian asvalttikisassa.
– Kolmas peräkkäinen podium, niin eihän siihen voi muuta sanoa kuin aika hienosti vedetty. Voitto vielä puuttuu, mutta sekin on sieltä tulossa, Kankkunen kertoi MTV Urheilulle.
Kakkostilasta jäi Pajarille jossiteltavaa, sillä avausvoittokin oli todella lähellä. Uran paras sijoitus ei pistänyt Toyota-kuskia pomppimaan riemusta, mikä Kankkusen mukaan kertoo oikeanlaisesta asenteesta.