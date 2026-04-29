Vuoden 2026 Euroviisujen lavarakennelma paljastettiin.
Vuoden 2026 Euroviisut lähestyvät jo kovaa vauhtia. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan pääkaupungissa Wienissä. Nyt viisujen virallisella tilillä on paljastettu, miltä kisan lava näyttää.
Euroviisut juhlivat pyöreitä, kun laulukilpailu järjestetään 70:ttä kertaa. Semifinaalit järjestetään tiistaina 12. toukokuuta ja torstaina 14. toukokuuta.
Suomea kisassa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin. He esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa 12. toukokuuta paikalla seitsemän eli semifinaalin ensimmäisen puoliskon loppupuolella.
Euroviisujen finaali järjestetään lauantaina 16. toukokuuta Wiener Stadthalle -areenalla.