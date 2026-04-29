Jääkiekon SM-liigassa peräti 907 runkosarjaottelua pelannut Juhani Jasu, 38, lopettaa uransa. Hän ilmoitti päätöksestään sosiaalisessa mediassa.
Hyökkääjänä pelannut Jasu on SM-liigan ottelutilastossa 10. sijalla. Hän saavutti urallaan kaksi mestaruutta Tapparassa vuosina 2016 ja 2017.
Lukko-kasvatti pelasi SM-liigaa raumalaisseuran ja Tapparan lisäksi myös HPK:ssa, TPS:ssä ja viimeksi HIFK:ssa.
Hän pelasi uransa viimeisillä kahdella kaudella helsinkiläisseurassa vain 11 runkosarjapeliä. Kuluvan sesongin hän oli täysin sivussa.
– Olin ihan älyttömän etuoikeutettu, kun sain pelata ammatikseni yli tuhat peliä ja about 20 vuotta vähän laskentatavasta riippuen. En ollut ikinä kaikkein lahjakkain perinteisessä mielessä, mutta ajattelen, että mun lahjakkuus oli, että mä rakastin olla jääkiekkoilija, Jasu kirjoittaa Instagramissa.
– Pelasin läpi urani tosi vähillä isommilla loukkaantumisilla, mutta lopulta ura päättyi loukkaantumiseen. Tarkoitus oli pelata vielä useampi vuosi, mutta näin tää joskus menee.
Jasu teki tehokkaimmalla liigakaudellaan 2018–2019 Tapparalle pisteet 15+6=21.